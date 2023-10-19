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Представитель Партии свободы Мартиники: Наша цель - положить конец неоколониальной политике Франции

Представитель Партии свободы Мартиники: Наша цель - положить конец неоколониальной политике Франции Франция - родина великих людей, но придерживалась политики рабства. Тысячи миллионы людей подверглись французскому геноциду.
Другие страны
19 октября 2023 г. 14:28
Представитель Партии свободы Мартиники: Наша цель - положить конец неоколониальной политике Франции

Франция - родина великих людей, но это не мешало ей придерживаться политики рабства. Миллионы людей подверглись геноциду с ее стороны.

Как сообщает Report об этом на пресс-конференции заявил Люк Френсис Кэрол, представитель Партии свободы Мартиники.

"Я бы сказал, что Гваделупа и Мартиника, а также многие другие страны борются с неоколониальной политикой Франции. Наша цель, цель наших выступлений - положить конец этой политике", - сказал он.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

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Версия на азербайджанском языке Martinikanın Azadlığı Partiyasının nümayəndəsi: “Məqsədimiz Fransanın neokolonial siyasətinə son qoymaqdır”

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