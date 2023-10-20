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Представитель Партии свободы Мартиники: Франция оказывает негативное влияние на многие сферы

Представитель Партии свободы Мартиники: Франция оказывает негативное влияние на многие сферы Франция оказывает негативное влияние на многие наши сферы.
Другие страны
20 октября 2023 г. 10:29
Представитель Партии свободы Мартиники: Франция оказывает негативное влияние на многие сферы

Франция оказывает негативное влияние на многие сферы нашей жизни.

Как сообщает Report об этом представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол заявил на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ).

"Политика колониализма очень влияет на нашу экономику. Вся наша сельскохозяйственная продукция отправляется во Францию. Она также оказывает влияние на нашу культуру сегодня. Мы просим, чтобы наш язык был равноправен с французским, и мы хотим общаться на родном языке. Наша организация, как и многие другие, борется за то, чтобы положить конец этой несправедливости. Франция должна знать, что она очень сильно повлияла на нашу жизнь",- сказал Люк Фрэнсис Кэрол.

Он призвал к соблюдению всех прав для Мартиники, чтобы она "могла развиваться независимо от внешнего влияния".

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

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Версия на английском языке Rep of Party for Liberation of Martinique: France has negative impact on many areas
Версия на азербайджанском языке Lyuk Frensis Kerol: “Fransa həyatımızın bir çox sahələrinə mənfi təsir göstərir”

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