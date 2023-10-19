Представитель Партии свободы Мартиники: Франция ограничивает нас в использовании родного языка

Франция ограничивает жителей Мартиники в использовании родного - креольского языка.

Франция ограничивает жителей Мартиники в использовании родного - креольского языка.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол.

"Жители Мартиники между собой говорят на французском, но Франция не предоставила нам право узаконить на официальном уровне родной креольский язык. Мы подготовили соответствующие документы, чтобы креольский получил статус государственного языка. Однако власти Франции отказались предоставить ему официальной статус", - сказал он.

По словам политика, жители региона могут общаться на родном языке, но отсутствие официального статуса ставит некоторые ограничения. "Например, полинезийцы выражали желание использовать родной язык в официальной документации, их инициатива также была отвергнута", - сказал он.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.