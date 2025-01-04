Представитель Палестины в ООН не сдержал слез на экстренном заседании Совбеза

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур со слезами на глазах зачитал послание врача из сектора Газа, убитого в результате израильского авиаудара.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур со слезами на глазах зачитал послание врача из сектора Газа, убитого в результате израильского авиаудара.

Как передает Report , доктор Махмуд Абу Нуджайла, работавший в больнице "Аль-Ауда", написал: "Те, кто останутся до конца, расскажут историю. Мы сделали все, что могли. Помните нас".

Это сообщение было найдено на доске больницы, где он трудился до своей гибели в ноябре 2023 года.

"Эти слова - свидетельство мужества и преданности медиков, работавших в нечеловеческих условиях, - отметил Мансур в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Газе. - Утрата доктора Нуджайлы - это трагедия не только для Газы, но и для всего мира".

Согласно последним данным Министерства здравоохранения палестинского анклава, число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года составляет 45 658 человек, число раненых - 108 583.