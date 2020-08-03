Представитель оппозиции стал президентом Гайаны

Кандидат от оппозиционной Народной прогрессивной партии (НПП) Мухаммед Ифраан Али избран президентом Гайаны.

Кандидат от оппозиционной Народной прогрессивной партии (НПП) Мухаммед Ифраан Али избран президентом Гайаны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает на своем сайте газета Guyana Chronicle со ссылкой на данные ЦИК страны.

Отмечается, что окончательный результат стал известен в воскресенье после пересчета голосов на выборах 2 марта, который с мая проводился под наблюдением миссии Карибского сообщества (КАРИКОМ).

Издание отмечает, что НПП также заняла первое место на парламентских выборах в южноамериканской стране. Политическая сила получила 33 из 65 мест в Национальном собрании, правящая коалиция "Сотрудничество ради национального единства и союза за перемены" - 31.