Представитель оппозиции стал президентом Гайаны

Кандидат от оппозиционной Народной прогрессивной партии (НПП) Мухаммед Ифраан Али избран президентом Гайаны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает на своем сайте газета Guyana Chronicle со ссылкой на данные ЦИК страны.
Отмечается, что окончательный результат стал известен в воскресенье после пересчета голосов на выборах 2 марта, который с мая проводился под наблюдением миссии Карибского сообщества (КАРИКОМ).
Издание отмечает, что НПП также заняла первое место на парламентских выборах в южноамериканской стране. Политическая сила получила 33 из 65 мест в Национальном собрании, правящая коалиция "Сотрудничество ради национального единства и союза за перемены" - 31.