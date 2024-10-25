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Представитель ООН: Сообщения о том, что Зеленский отказал Гутерришу в визите в Украину, являются ложными

Представитель ООН: Сообщения о том, что Зеленский отказал Гутерришу в визите в Украину, являются ложными Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак опроверг утверждения о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался принять Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в стране.
Другие страны
25 октября 2024 г. 22:41
Представитель ООН: Сообщения о том, что Зеленский отказал Гутерришу в визите в Украину, являются ложными

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак опроверг утверждения о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался принять Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в стране.

Как сообщает американское бюро Report, на ежедневной пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке официальный представитель организации ответил на вопросы журналистов, отметив, что визит Генсека в Украину все же состоится и стороны продолжают работу по уточнению даты с Офисом Зеленского. "Хочу отметить, что мы до последнего момента будем работать над организацией встречи для Генсека и Зеленского в подходящее для них время".

Отметим, что в украинских СМИ появилась информация о том, что Зеленский отказался пригласить Генсека в Украину из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.

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Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: Zelenskinin Quterreşin Ukraynaya səfər istəyini rədd etməsi xəbərləri yalandır

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