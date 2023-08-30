Представитель ООН прокомментировал рост напряженности в буферной зоне на Кипре

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча находится в регионе, чтобы прояснить продолжающуюся обеспокоенность в буферной зоне на острове Кипр.

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча находится в регионе, чтобы прояснить продолжающуюся обеспокоенность в буферной зоне на острове Кипр.

Как передает американское бюро Report , об этом сказал пресс-секретарь генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на регулярном брифинге.

По его словам, представитель ООН встретился с лидерами Турецкой Республики Северного Кипра и Южного Кипра, а также Сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК): "Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча находится с визитом на Кипре. Он провел отдельные встречи с президентом Турецкой республики Северного Кипра Эрсином Татаром и лидером Южного Кипра Никосом Кристодулидесом. На встречах официальный представитель ООН обсудил последние события, происходящие в буферной зоне, а также пути продвижения кипрского вопроса.

М.Йенча обратил внимание на важность достижения компромисса, и призвал конфликтующие стороны достичь совместного соглашения с ООН. Он также встретился с миротворческими силами ООН в регионе и поблагодарил их за сложную и ответственную работу", - сказал С.Дюжаррик.

Он добавил, что помощник генсека отбыл в Анкару для продолжения обсуждения проблемы, где встретится с официальными лицами.