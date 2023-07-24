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Представитель ООН посетила Одессу

Представитель ООН посетила Одессу Гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун посетила в понедельник Одессу, где осмотрела исторический центр города и Спасо-Преображенский собор.
Другие страны
24 июля 2023 г. 20:59
Представитель ООН посетила Одессу

Гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун посетила в понедельник Одессу, где осмотрела исторический центр города и Спасо-Преображенский собор.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун посетила Одессу сегодня. Сейчас она завершает посещение объектов мирового культурного наследия в историческом центре города и Спасо-Преображенского собора вместе с мэром города и губернатором области", - сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что россияне в ночь на 23 июля атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

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Версия на азербайджанском языке BMT nümayəndəsi Odessaya səfər edib

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