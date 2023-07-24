Представитель ООН посетила Одессу

Гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун посетила в понедельник Одессу, где осмотрела исторический центр города и Спасо-Преображенский собор.

Гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун посетила в понедельник Одессу, где осмотрела исторический центр города и Спасо-Преображенский собор.

Как передает Report , об этом сообщил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун посетила Одессу сегодня. Сейчас она завершает посещение объектов мирового культурного наследия в историческом центре города и Спасо-Преображенского собора вместе с мэром города и губернатором области", - сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что россияне в ночь на 23 июля атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.