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Представитель ООН: 126 журналистов задержаны в Мьянме, 47 все еще находятся в тюрьме

Представитель ООН: 126 журналистов задержаны в Мьянме, 47 все еще находятся в тюрьме "Организация Объединенных Наций глубоко обеспокоена ситуацией в Мьянме. По меньшей мере 126 журналистов и представителей СМИ были задержаны военными в Мьянме с 1 февраля, а 47 все еще находятся под стражей. Двадцати из ним предъявлено обвинение в преступн
Другие страны
13 ноября 2021 г. 03:22
Представитель ООН: 126 журналистов задержаны в Мьянме, 47 все еще находятся в тюрьме
Фархан Хаг

"Организация Объединенных Наций глубоко обеспокоена ситуацией в Мьянме. По меньшей мере 126 журналистов и представителей СМИ были задержаны военными в Мьянме с 1 февраля, а 47 все еще находятся под стражей. Двадцати из ним предъявлено обвинение в преступной деятельности. У девяти СМИ отозваны лицензии, еще у 20 приостановлено действие".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хаг.

"Военные открыто пытаются помешать журналистам освещать серьезные нарушения прав человека в Мьянме", - сказал он.

Хаг добавил, что сотрудники ООН в регионе выявили серьезные проблемы и с прогулами детей: "Более 12 миллионов детей в стране не имеют доступа к организованному образованию 18 месяцев. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) работает над тем, чтобы дети не оставались вне школы, и вместе со своими партнерами распространяет учебные материалы среди примерно 300 000 детей в различных провинциях и регионах, чтобы они могли продолжить свое образование дома".

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Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: “Myanmada 126 jurnalist saxlanılıb, 47 nəfər hələ də həbsdədir”

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