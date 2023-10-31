Представитель ООН: 10 млн человек были вынуждены покинуть свои дома с начала войны в Украине

Представитель ООН: 10 млн человек были вынуждены покинуть свои дома с начала войны в Украине

"С начала войны в Украине погибло 9 900 мирных жителей, 10 миллионов человек покинули свои дома".

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"С начала войны в Украине погибло 9 900 мирных жителей, 10 миллионов человек покинули свои дома". Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Украине. Он сказал, что реальные цифры могут быть выше, но ситуация ухудшается, а окружающая среда становится гораздо более опасной для организаций гуманитарной помощи, поскольку война продолжается. По его словам, с начала войны погибли 14 сотрудников гуманитарной помощи. Кроме того, было совершено 1 300 нападений на медицинские учреждения, погибли 111 медицинских работников и пациентов. Подпишитесь на наш Telegram канал