Представитель новых властей Нигера прибыл в Мали

Представитель новых властей Нигера генерал Салиф Моди в среду прибыл в Мали.

Представитель новых властей Нигера генерал Салиф Моди в среду прибыл в Мали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

Высокопоставленные чиновники из Нигера и Мали сообщили, что Моди ранее занимал пост начальника штаба армии, но в апреле его отправили в отставку. Ранее власти Буркина-Фасо и Мали обнародовали совместное заявление, в котором отмечалось, что "любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали". Они также пообещали "принять меры самообороны в поддержку ВС и народа Нигера".

Заявление Буркина-Фасо и Мали стало реакцией на коммюнике стран ECOWAS, принятое 30 июля в ходе саммита в Абудже, в котором те потребовали в течение недели восстановить в правах избранного президента Нигера Базума, пообещав в противном случае "принять все меры" вплоть до "использования силы". В Уагадугу и Бамако предупредили, что "любая военная интервенция против Нигера приведет к выходу Буркина-Фасо и Мали из ECOWAS".