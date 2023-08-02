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Представитель новых властей Нигера прибыл в Мали

Представитель новых властей Нигера прибыл в Мали Представитель новых властей Нигера генерал Салиф Моди в среду прибыл в Мали.
Другие страны
2 августа 2023 г. 16:24
Представитель новых властей Нигера прибыл в Мали

Представитель новых властей Нигера генерал Салиф Моди в среду прибыл в Мали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

Высокопоставленные чиновники из Нигера и Мали сообщили, что Моди ранее занимал пост начальника штаба армии, но в апреле его отправили в отставку. Ранее власти Буркина-Фасо и Мали обнародовали совместное заявление, в котором отмечалось, что "любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали". Они также пообещали "принять меры самообороны в поддержку ВС и народа Нигера".

Заявление Буркина-Фасо и Мали стало реакцией на коммюнике стран ECOWAS, принятое 30 июля в ходе саммита в Абудже, в котором те потребовали в течение недели восстановить в правах избранного президента Нигера Базума, пообещав в противном случае "принять все меры" вплоть до "использования силы". В Уагадугу и Бамако предупредили, что "любая военная интервенция против Нигера приведет к выходу Буркина-Фасо и Мали из ECOWAS".

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