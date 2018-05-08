Представительница Азербайджана откроет сегодня конкурс "Евровидение-2018"

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение" состоится во вторник на арене Altice в Лиссабоне.

Как передает Report, в первом полуфинале за 10 путевок в финал будут бороться 19 стран.

Представительница Азербайджана Айсель Мамедова выступит первой в первом полуфинале "Евровидения 2018" с песней "X my heart", которая написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

Согласно жеребьевке, в этот вечер также выступят представители Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Белоруссии, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра. Также свои номера представят Португалия, Испания и Великобритания. Они автоматически проходят в финал: первая на правах страны - хозяйки конкурса, другие - как основатели "Евровидения".

Второй полуфинал будет 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне.