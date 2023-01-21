Представитель НАТО: Необходимо пополнить запасы и улучшить свои возможности

Помощник генерального секретаря НАТО Ангус Лэпсли заявил о том, что военные действия в Украине заставили по-иному оценить расход боеприпасов и эксплуатацию технического арсенала в современной войне и о том, что нужно пополнять запасы оружия.

Военные действия в Украине заставили по-иному оценить расход боеприпасов и эксплуатацию технического арсенала в современной войне и задуматься о том, что нужно пополнять запасы оружия.

Как передает Report, об этом помощник генерального секретаря НАТО Ангус Лэпсли сказал в интервью агентству BNS.

По его словам, НАТО сейчас стоит перед вызовом как можно скорее достичь свои оборонные цели: "Для чего как НАТО, так и Евросоюзу необходимо больше внимания уделять возможностям промышленности по производству боевой техники - ракет, танков, беспилотных летательных аппаратов, а также ее финансированию".

По мнению Лэпсли война в Украине заставила по-иному оценивать расход боеприпасов и эксплуатацию технического арсенала.

"Это является уроком, который надо усвоить при планировании военного производства. Полагаю, что союзники очень хорошо поняли, что мы должны пополнить запасы и улучшить свои возможности самим производить то, что необходимо", - добавил он.

Как отметил помощник генсека, для этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу представителей национальных вооружений сил и промышленности.