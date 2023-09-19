Представитель Москвы: США не смогут провести реформу Совбеза ООН без согласия его членов

Соединенные Штаты понимают, что проведение реформы Совета Безопасности ООН без согласия его членов и абсолютного большинства всех стран, входящих во всемирную организацию, невозможно, а попытки поступить иначе приведут к расколу Объединенных Наций.

Соединенные Штаты понимают, что проведение реформы Совета Безопасности ООН без согласия его членов и абсолютного большинства всех стран, входящих во всемирную организацию, невозможно, а попытки поступить иначе приведут к расколу Объединенных Наций.

Как передает Report , об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Американцы прекрасно понимают, признают в серьезных интервью, что никаких рычагов провести реформу Совета Безопасности без согласия на то членов Совбеза, в первую очередь постоянных членов, и в принципе абсолютного большинства членов ООН у них нет", - сказал он.

Дипломат уточнил, что это потребует изменений в Уставе ООН.

"Такое решение должны ратифицировать все страны. Если какие-то страны будут обойдены в этом процессе, то это приведет к расколу организации", - подчеркнул Полянский.