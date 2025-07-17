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МОМ: Отмена виз между Баку и Пекином может стать примером для всей Азии

МОМ: Отмена виз между Баку и Пекином может стать примером для всей Азии Представитель МОМ: Отмена виз между Баку и Пекином может стать примером для всей Азии
Другие страны
17 июля 2025 г. 10:59
МОМ: Отмена виз между Баку и Пекином может стать примером для всей Азии

Вступивший накануне в силу безвизовый режим между Азербайджаном и Китаем может вдохновить на аналогичные инициативы и другие азиатские страны, в частности вдоль коридора "Один пояс, один путь".

Как передает Report, об этом заявила глава миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Китае Ли Вэн в комментарии телеканалу CGTN.

Ли Вэн отметила, что данная инициатива обладает большим потенциалом и поможет переосмыслить региональную взаимосвязанность. Она также подчеркнула, что отмена визового режима поспособствует еще большему развитию не только торговли и туризма, но и в сферах экономики и инвестиций, культурному обмену и расширению гуманитарного сотрудничества. Безвиз также может увеличить приток туристов до 40% в год, одновременно способствуя развитию делового сотрудничества.

"Китайско-азербайджанская модель может вдохновить азиатские страны, особенно вдоль коридора "Один пояс, один путь", на заключение аналогичных соглашений. Снижение административных барьеров является ключом к получению $2,3 триллиона потенциального дохода от туризма в развивающихся азиатских странах к 2030 году", - сказала представитель МОМ.

Напомним, безвизовый режим между Азербайджаном и Китаем вступил в силу накануне, 16 июля. Соответствующее соглашение между правительствами Азербайджана и Китайской Народной Республики было подписано 23 апреля 2025 года в Пекине.

Отныне граждане двух стран освобождаются от визовых требований для въезда, выезда и транзитного проезда через территорию на срок не более тридцати дней за каждую поездку и в общей сложности не более девяноста дней в течение каждого периода в 180 дней.

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Версия на азербайджанском языке IOM: Çin-Azərbaycan vizasız rejim modeli digər Asiya ölkələri üçün nümunə ola bilər
Версия на английском языке IOM: Baku-Beijing visa waiver may set example for all of Asia

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