Представитель Могерини: ЕС поможет восстановить Сирию только при политическом переходе

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз будет оказывать поддержку восстановлению Сирии только при обеспечении инклюзивного политического перехода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье официальный представитель руководителя европейской дипломатии Федерики Могерини в преддверии ее участия в неделе высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН.

"Евросоюз будет готов оказать поддержку восстановлению Сирии, только когда страна твердо встанет на путь всеобъемлющего, инклюзивного и подлинного политического перехода на основе резолюции СБ ООН 2254 и женевского коммюнике", - сказал он.

Дипломат также сообщил, что Евросоюз проведет 26 сентября на полях ГА ООН встречу по Сирии в контексте продолжения брюссельских конференций "Будущее Сирии и региона".