Представитель МИД Ирака: Арабские страны единогласно отвергают референдум в Курдистане

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Арабские государства единогласно отвергли намерение провести референдум о независимости Иракского Курдистана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед Джамаль.

"В ответ на просьбу министра иностранных дел Ирака Ибрагима аль-Джаафари на министерском совещании Лиги арабских государств (ЛАГ) совет МИД одобрил межарабское и единодушное решение отвергнуть референдум о независимости региона Курдистан. Арабские страны выступили в поддержку единства Ирака в качестве ключевого фактора безопасности и стабильности в регионе", - сказал он.