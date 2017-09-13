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    Представитель МИД Ирака: Арабские страны единогласно отвергают референдум в Курдистане

    Ахмед Джамаль: Арабские страны выступили в поддержку единства Ирака в качестве ключевого фактора безопасности и стабильности в регионе© Fotolia / tashatuvango

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Арабские государства единогласно отвергли намерение провести референдум о независимости Иракского Курдистана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед Джамаль.

    "В ответ на просьбу министра иностранных дел Ирака Ибрагима аль-Джаафари на министерском совещании Лиги арабских государств (ЛАГ) совет МИД одобрил межарабское и единодушное решение отвергнуть референдум о независимости региона Курдистан. Арабские страны выступили в поддержку единства Ирака в качестве ключевого фактора безопасности и стабильности в регионе", - сказал он.

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