Представитель Мартиники: Франция жестоко карала молодежь, боровшуюся за свободу своего народа

Франция жестоко карала молодежь Мартиники, которая пыталась бороться за свободу своей страны и народа.

Франция жестоко карала молодежь Мартиники, которая пыталась бороться за свободу своей страны и народа.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Движения экологов и демократов за суверенную Мартинику Клодетт Дюамель на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

Дюамель отметила, что Мартиника всегда отстаивала принципы справедливости.

"Можете представить памятник Гитлеру в центре Франции? Это неприемлемо. Однако когда молодые люди в Мартинике пытались избавиться от памятников захватчиков, французские колонизаторы жестоко карали их, заключали в тюрьмы", - сказала она.

Клодетт Дюамель отметила, что за последние 400 лет Франция не только лишила народ Мартиники его свободы, но и намеренно причинила огромный ущерб здоровью населения.

"Мы стали страной с высокими показателями заболеваемости. Хотя мы неоднократно просили Францию отправить специалистов и провести исследования, ответ не был удовлетворительным. Поэтому, сегодня мы боремся не только за свободу, но и ради здоровья будущих поколений", - сказала Дюмаель.