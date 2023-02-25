Представитель литовского парламента: Литва скорбит вместе с народом Турции

Литва скорбит вместе с народом Турции и семьями жертв землетрясения.

Литва скорбит вместе с народом Турции и семьями жертв землетрясения и оказывает им посильную помощь.

Как передает корреспондент Report в Литве, об этом заявил председатель комитета по экономике парламента Литвы Казис Старкявичюс (Kazis Starkyavičius).

"Мы делаем все возможное, чтобы оказать помощь людям, пострадавшим от серии мощных землетрясений в Турции. Правительство Литвы вместе с другими странами в знак солидарности с Турцией одобрило пакет помощи в размере 0,5 миллиона евро. Литовская спасательная команда, состоящая из пожарных, кинологов и парамедиков, оперативно присоединилась к объединенным усилиям международного сообщества к поисково-спасательным работам в Турции. Было собрано и доставлено в Турцию необходимое оборудование и принадлежности: 90 палаток, 50 электрообогревателей, 1000 комплектов постельного белья и пр. Общая материальная стоимость литовской поддержки Турции составляет 528 тысяч евро", - отметил он.

Что касается поддержки Украине, он добавил, что общая сумма официально объявленной литовской помощи ей, включая поддержку украинским беженцам в Литве, уже превышает 800 миллионов евро.

Военная поддержка литовских государственных учреждений составляет более 365 миллионов евро, а поддержка частных - более 40 миллионов евро, отметил депутат.

Кроме того, поддержка литовского общества чрезвычайно сильна. Общественные организации "Сине-желтый", "Маленькая, но сильная", "Сильны вместе", "Нам не безразлично", "Спасем детей", "Каритас", "Мальтийский орден" и другие предоставляют продовольственную помощь и прочие необходимые вещи.

"Новая проходящая в настоящее время кампания по сбору средств RADAR показывает, что наше общество не устало [поддерживать Украину]. За несколько недель уже было пожертвовано 14 миллионов евро на приобретение многофункциональных тактических радаров для украинской противовоздушной обороны. Что касается восстановления разрушений в Украине, Литва уже начинает реализовывать двусторонние проекты реконструкции в Киевской области (например, детский сад и школа в Ирпене и Бородянке). Кроме того, Литва приступила к реализации проекта модернизации энергетической инфраструктуры в Николаеве", - заключил он.