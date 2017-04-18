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    Представитель КНДР: Ядерная война может начаться в любой момент

    Дипломат предупредил США воздержаться о действий

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Первый заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен заявил, что из-за действий США на Корейском полуострове ядерная война может начаться в любой момент.

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

    Дипломат предупредил США воздержаться о действий, которые создают опасную ситуацию в регионе.

    "Со своей стороны Пхеньян готов принять контрмеры против любых агрессивных действий Вашингтона", - заявил постпред КНДР.

    По его словам, попытка ввести санкции в отношении Северной Кореи - нарушение суверенитета страны. Он отметил, что СБ ООН также действует от имени США.

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