Представитель КНДР: Ядерная война может начаться в любой момент

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Первый заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен заявил, что из-за действий США на Корейском полуострове ядерная война может начаться в любой момент.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Дипломат предупредил США воздержаться о действий, которые создают опасную ситуацию в регионе.

"Со своей стороны Пхеньян готов принять контрмеры против любых агрессивных действий Вашингтона", - заявил постпред КНДР.

По его словам, попытка ввести санкции в отношении Северной Кореи - нарушение суверенитета страны. Он отметил, что СБ ООН также действует от имени США.