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Представитель Израиля обсудит в США снижение интенсивности боев

Представитель Израиля обсудит в США снижение интенсивности боев Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер проведет консультации в Белом доме и Госдепартаменте США по поводу планов израильских властей сократить масштабы боевых действий в секторе Газа и снизить интенсивность военной операции.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 05:39
Представитель Израиля обсудит в США снижение интенсивности боев

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер проведет консультации в Белом доме и Госдепартаменте США по поводу планов израильских властей сократить масштабы боевых действий в секторе Газа и снизить интенсивность военной операции.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, на встречах с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном, а также членами Конгресса будет обсуждаться вопрос, "как все завершить и в какие сроки". Дермер затронет и тему перехода к фазе снижения интенсивности боевых действий, которая, как ожидают израильские должностные лица, будет начата к концу января.

Кроме того, отмечает портал, министр обсудит вопрос управления палестинским анклавом во время переходного периода и в долгосрочной перспективе.

Израильская сторона в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху ранее отвергала идею палестинского самоуправления в Газе, но в последние недели Дермер и другие израильские должностные лица, сообщают источники Axios, начали обсуждать со своими американскими коллегами возможность появления так называемой реформированной палестинской администрации.

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