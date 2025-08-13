Представитель Ирана обсудит в Ливане кризис вокруг оружия “Хезболлы”

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани 13 августа проведет в Ливане переговоры о разрешении кризиса вокруг оружия шиитского движения “Хезболла”.

Как передает Report, об этом сообщает бейрутская газета Al Nahar.

Лариджани проведет встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, спикером парламента Набихом Берри и главой правительства Навафом Саламом и передаст им “важное стратегическое послание”, которое касается единства и независимости страны.

По данным газеты, переговоры будут сложными на фоне напряженных отношений между Ливаном и Ираном. Кроме того, в Ливане после отказа формирований “Хезболлы” в соответствии с требованиями США и Израиля разоружиться существенно обострилась внутриполитическая обстановка. Сторонники движения провели массовые уличные протесты.