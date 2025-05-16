Представитель Госдепа США проведет встречу с помощником президента РФ

Директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, который представляет США на переговорах в Стамбуле, проведет отдельную встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, который представляет США на переговорах в Стамбуле, проведет отдельную встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники британская вещательная корпорация Би-би-си.

По его информации, Энтон не будет участвовать в трехсторонней встрече с участием делегации России, Украины и Турции. Как сообщили ТАСС источники в турецком МИД, встреча в этом формате планируется в 12:30 по местному времени.

Встречи пройдут в президентском офисе Долмабахче. Там же ожидается начало первых с весны 2022 года прямых переговоров между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавляет Мединский.

Он заявил ранее, что целью прямых переговоров с украинской стороной является установление долгосрочного мира и решение первопричин кризиса.