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Представитель Госдепа США проведет встречу с помощником президента РФ

Представитель Госдепа США проведет встречу с помощником президента РФ Директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, который представляет США на переговорах в Стамбуле, проведет отдельную встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским.
Другие страны
16 мая 2025 г. 12:35
Представитель Госдепа США проведет встречу с помощником президента РФ

Директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, который представляет США на переговорах в Стамбуле, проведет отдельную встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники британская вещательная корпорация Би-би-си.

По его информации, Энтон не будет участвовать в трехсторонней встрече с участием делегации России, Украины и Турции. Как сообщили ТАСС источники в турецком МИД, встреча в этом формате планируется в 12:30 по местному времени.

Встречи пройдут в президентском офисе Долмабахче. Там же ожидается начало первых с весны 2022 года прямых переговоров между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавляет Мединский.

Он заявил ранее, что целью прямых переговоров с украинской стороной является установление долгосрочного мира и решение первопричин кризиса.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Putinin köməkçisi ilə görüşəcək

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