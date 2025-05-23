Представитель генсека ООН: В США и ЕС усиливается исламофобия

Исламофобия усиливается в столицах Евросоюза и в США, поэтому задача ООН заключается в том, чтобы разъяснить суть ислама.

Исламофобия усиливается в столицах Евросоюза и в США, поэтому задача ООН заключается в том, чтобы разъяснить суть ислама.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос.

"В главных столицах Европейского союза и даже в Соединенных Штатах исламофобия усиливается. Почему? Потому что не хватает знаний о том, что такое ислам. Слишком много манипуляций, непонимания", - сказал Моратинос, недавно также назначенный генсеком ООН специальным посланником по борьбе с исламофобией.

Он отметил, что его задача - работать со всеми ключевыми сторонами, чтобы объяснить, что такое ислам.

"Ислам - это такая же вера, как христианство или иудаизм. Это путь к внутренней духовности", - сказал он.