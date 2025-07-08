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Представитель ЕС: Социальные меры в период перехода на евро - ответственность правительства Болгарии

Представитель ЕС: Социальные меры в период перехода на евро - ответственность правительства Болгарии Переход на евровалюту стран-членов Евросоюза всегда позитивный факт в долгосрочной перспективе. Но решать вопросы социальной защиты населения в переходный период - ответственность местных властей, что относится и к Болгарии.
Другие страны
8 июля 2025 г. 18:27
Представитель ЕС: Социальные меры в период перехода на евро - ответственность правительства Болгарии

Переход на евровалюту стран-членов Евросоюза всегда позитивный факт в долгосрочной перспективе. Но решать вопросы социальной защиты населения в переходный период - ответственность местных властей, что относится и к Болгарии.

Об этом в беседе с европейским бюро Report заявил высокопоставленный представитель ЕС, комментируя завершение процесса перехода Болгарии на евро.

Сегодня страны еврозоны одобрили присоединение к ней еще одного, 21 по счету члена - Болгарии. Этому предшествовала достаточно долгая процедура обсуждений и одобрений, в результате чего утверждено решение о том, что с 1 января 2026 года Болгария перейдет на общеевропейскую валюту.

По словам собеседника, это простая экономика, что любая деноминация валюты сопровождается скачком цен.

"Потребительские цены растут всегда, но в зависимости от различных факторов не все одновременно и не все одинаково. В случае перехода на евро одновременный рост цен неизбежен. Но поднявшись до определенного уровня, они вновь найдут устойчивую позицию", - отметил он.

Евро устойчивая и принятая инвестором валюта, в долгосрочной перспективе вхождение Болгарии в состав еврозоны положительно скажется на экономике страны и торговле, считает чиновник. Таким был опыт при переходе на общую валюту и в других странах Евросоюза.

Сегодня по итогам заседания ECOFIN (Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС) утверждены заключительные документы, в том числе и акт об обменном курсе, установивший его в соотношении 1.95583 лева за 1 евро.

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