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Представитель Эрдогана: Швеция сделала серьезные шаги для вступления в НАТО

Представитель Эрдогана: Швеция сделала серьезные шаги для вступления в НАТО Турция рассчитывает на прогресс в вопросе членства Швеции в НАТО.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 23:20
Представитель Эрдогана: Швеция сделала серьезные шаги для вступления в НАТО

Турция рассчитывает на прогресс в вопросе членства Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщил главный советник турецкого президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала TRT Haber.

"Швеция сделала серьезные шаги для выполнения своих обязательств в рамках Мадридского протокола. В частности, это касается поставок военной продукции. Надеюсь, что в вопросе членства Швеции в НАТО в обозримом будущем будет существенный прогресс", - сказал Кылыч.

Комиссия по международным делам парламента Турции 26 декабря большинством голосов одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Документ вынесен на голосование Генассамблеи.

По словам советника Эрдогана, последнее слово в вопросе одобрения заявки Швеции в НАТО предстоит сказать турецкому парламенту в целом.

"Ратификационный протокол утвержден, теперь его предстоит одобрить на Генассамблее парламента", - сказал Кылыч.

Он добавил, что представители различных ведомств Турции и Швеции поддерживают контакты.

"Мы надеемся, что будет еще больше изменений в положительную сторону, в том числе благодаря активному обмену информацией между нашими структурами. Швеция сделала серьезные шаги, их надо поддержать. Мы продолжим поощрять такие действия", - добавил Кылыч.

Напомним, что 28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО.

Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın müşaviri: İsveç NATO-ya üzv olmaq üçün ciddi addımlar atıb

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