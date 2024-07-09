Представитель ЕК не явилась на совместную пресс-конференцию в Будапеште

Представитель Еврокомиссии (ЕК), который традиционно участвует во всех министерских заседаниях, организованных и проходящих в стране-председателе Совета Евросоюза, не явилась во вторник на совместную пресс-конференцию по итогам встречи министров по вопрос

Представитель Еврокомиссии (ЕК), который традиционно участвует во всех министерских заседаниях, организованных и проходящих в стране-председателе Совета Евросоюза, не явилась во вторник на совместную пресс-конференцию по итогам встречи министров по вопросам конкуренции, организованной Венгрией в Будапеште. В ней принял участие только венгерский министр национальной экономики Мартон Надь.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, трансляция пресс-конференции велась на сайте ЕК.

Стойка представителя Еврокомиссии на подиуме осталась пустой. При этом ранее на сайте Еврокомиссии пресс-конференция была анонсирована с участием представителей как Венгрии, так и ЕК.

На вопрос журналистов о том, почему на подиуме нет представителя ЕК, венгерский министр ответил: "Мы не знаем, почему она не присутствует, это ее решение, мы приглашаем всех, и наши двери открыты для всех", - сказал он.

Ранее СМИ также сообщали, что в Будапешт на заседание Совета по конкуренции стран ЕС прибыли только четыре министра из 27 стран-членов ЕС, остальные министры мероприятие новой страны-председателя Совета ЕС якобы "бойкотировали", их страны были представлены чиновниками более низкого уровня.