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Представитель ЦАХАЛ: Ночной удар США по Ирану был скоординирован с Израилем

Представитель ЦАХАЛ: Ночной удар США по Ирану был скоординирован с Израилем Представитель ЦАХАЛ: Ночной удар США по Ирану был скоординирован с Израилем.
Другие страны
22 июня 2025 г. 15:26
Представитель ЦАХАЛ: Ночной удар США по Ирану был скоординирован с Израилем

Удар США по ядерным объектам Ирана, нанесенный ночью, был скоординирован с армией обороны Израиля.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин.

По его словам, начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир поддерживал связь со своими американскими коллегами с самого начала войны с Ираном, и в последнее время координация стала еще теснее.

"У нас есть план и цели, и мы постоянно работаем над достижением этих целей. Мы продолжим действовать, пока цели не будут достигнуты", - заявил Дефрин на пресс-конференции.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, при этом подчеркнув, что Тегеран продолжит развивать ядерную отрасль.

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