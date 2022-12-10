Представитель бундестага: Материальная база ВС Германии хуже, чем была до войны в Украине

Материальная база вооруженных сил Германии на данный момент хуже, чем была до начала войны в Украине.

Материальная база вооруженных сил Германии на данный момент хуже, чем была до начала войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль.

По ее словам, причиной усугубления ситуации стала отправка вооружения в Украину.

"Логично, что многое было отправлено на Украину, чтобы ее поддержать. Поэтому материальное положение бундесвера сейчас хуже, чем было до 24 февраля", - сказала она.

Более подробную информацию по ситуации с вооружением Германии Хегль не привела.