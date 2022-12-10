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 Представитель бундестага: Материальная база ВС Германии хуже, чем была до войны в Украине

 Представитель бундестага: Материальная база ВС Германии хуже, чем была до войны в Украине Материальная база вооруженных сил Германии на данный момент хуже, чем была до начала войны в Украине.
Другие страны
10 декабря 2022 г. 15:49

Материальная база вооруженных сил Германии на данный момент хуже, чем была до начала войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль.

По ее словам, причиной усугубления ситуации стала отправка вооружения в Украину.

"Логично, что многое было отправлено на Украину, чтобы ее поддержать. Поэтому материальное положение бундесвера сейчас хуже, чем было до 24 февраля", - сказала она.

Более подробную информацию по ситуации с вооружением Германии Хегль не привела.

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