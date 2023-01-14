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Представитель Байдена сообщил о новых секретных документах, обнаруженных в доме президента

Представитель Байдена сообщил о новых секретных документах, обнаруженных в доме президента Еще несколько страниц документов с пометкой "секретно" были обнаружены в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (Делавэр).
Другие страны
14 января 2023 г. 22:03
Представитель Байдена сообщил о новых секретных документах, обнаруженных в доме президента

Еще несколько страниц документов с пометкой "секретно" были обнаружены в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (Делавэр).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил специальный советник главы государства по юридическим вопросам Ричард Саубер.

"Поскольку у меня есть доступ к секретной информации, я направился в Уилмингтон, чтобы помочь с передачей Минюсту документации, которую личный юрист президента обнаружил в среду.

Когда я передавал ее сопровождающим меня сотрудникам Минюста, еще пять страниц с пометкой "секретно" были обнаружены в числе прилагающихся материалов", - говорится в его заявлении, которое опубликовал у себя в Twitter журналист газеты The Hill Бретт Сэмюэлс.

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