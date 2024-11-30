Представитель азербайджанской диаспоры избран депутатом одного из городов Кыргызстана

Представитель азербайджанской диаспоры Салим Керимов избран депутатом Кантского городского совета Кыргызстана.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
Салим Керимов выразил благодарность руководству общественного объединения азербайджанцев "Бирлик" за оказанную поддержку в ходе выборов и заявил, что будет активно участвовать в деятельности азербайджанской диаспоры и продвижении азербайджанской культуры.
Отметим, что Салим Керимов, помимо общественной деятельности, занимается предпринимательством и благотворительностью.
Канте является городом с наибольшим азербайджанским населением в Кыргызстане. Здесь также есть улица, названная в честь выдающегося государственного деятеля тюркского мира, общенационального лидера Гейдара Алиева.
Кроме того, в 2016 году между городом Кант и Губинским районом был подписан меморандум о побратимстве.