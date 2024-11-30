Представитель азербайджанской диаспоры избран депутатом одного из городов Кыргызстана

Представитель азербайджанской диаспоры Салим Керимов избран депутатом Кантского городского совета Кыргызстана.

Представитель азербайджанской диаспоры Салим Керимов избран депутатом Кантского городского совета Кыргызстана.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Салим Керимов выразил благодарность руководству общественного объединения азербайджанцев "Бирлик" за оказанную поддержку в ходе выборов и заявил, что будет активно участвовать в деятельности азербайджанской диаспоры и продвижении азербайджанской культуры.

Отметим, что Салим Керимов, помимо общественной деятельности, занимается предпринимательством и благотворительностью.

Канте является городом с наибольшим азербайджанским населением в Кыргызстане. Здесь также есть улица, названная в честь выдающегося государственного деятеля тюркского мира, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Кроме того, в 2016 году между городом Кант и Губинским районом был подписан меморандум о побратимстве.