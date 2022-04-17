Представитель Абрамовича опроверг его визит в Киев

Представитель Абрамовича опроверг информацию о том, что бизнесмен посещал Киев с целью способствовать активизации переговорного процесса между РФ и Украиной.

Представитель Абрамовича опроверг информацию о том, что бизнесмен посещал Киев с целью способствовать активизации переговорного процесса между РФ и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает РБК, ссылаясь на представителя предпринимателя.

"Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно", - заявил он изданию.

Ранее журнал Fortune со ссылкой на источники сообщил, что Абрамович посещал Киев с целью поспособствовать активизации переговорного процесса между РФ и Украиной.

По их словам, предприниматель встречался с представителями украинской стороны, чтобы "обсудить способы оживления переговоров". Издание не поясняет, когда мог иметь место данный визит бизнесмена в Киев. Fortune подчеркивает, что журналистам издания не удалось получить комментарии по данному вопросу представителей Абрамовича или украинской стороны.