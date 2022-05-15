О нас
Аудио новости

Представитель Абрамовича опроверг арест собственности бизнесмена в Португалии

Представитель Абрамовича опроверг арест собственности бизнесмена в Португалии Российский предприниматель Роман Абрамович не владеет собственностью в Португалии.
Другие страны
15 мая 2022 г. 11:13
Представитель Абрамовича опроверг арест собственности бизнесмена в Португалии

Российский предприниматель Роман Абрамович не владеет собственностью в Португалии.

Как передает Report, об этом ТАСС в воскресенье сообщил представитель Абрамовича.

"Господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии. Компания Millhouse Views LCC не связана с ним. Более того, мы никогда не слышали о такой компании", - уточнил представитель.

Ранее газета Publico сообщила, что власти Португалии 25 марта заморозили регистрацию права собственности на недвижимость российского бизнесмена Романа Абрамовича общей стоимостью 10 млн евро в Кинта-ду-Лагу. По ее данным, инициатором процедуры стал МИД Португалии. Продавцом недвижимости выступала компания Millhouse Views LLC.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Швеция направит заявку на вступление в НАТО 17 мая
Швеция направит заявку на вступление в НАТО 17 мая
15 мая 2022 г. 11:42
Швеции пока не удалось переубедить Турцию изменить мнение по заявке королевства в НАТО
Швеции пока не удалось переубедить Турцию изменить мнение по заявке королевства в НАТО
15 мая 2022 г. 11:03
В Японии состоялась церемония по случаю 50-летия возвращения прав на Окинаву
В Японии состоялась церемония по случаю 50-летия возвращения прав на Окинаву
15 мая 2022 г. 10:21
В Ливане началось голосование по выборам депутатов однопалатного парламента
В Ливане началось голосование по выборам депутатов однопалатного парламента
15 мая 2022 г. 09:21
Стрельба после матча НБА, есть пострадавшие
Стрельба после матча НБА, есть пострадавшие
15 мая 2022 г. 08:32
Глава МИД Словакии: НАТО будет поддерживать Украину до ее победы
Глава МИД Словакии: НАТО будет поддерживать Украину до ее победы
15 мая 2022 г. 07:23
Президент Венгрии осудила войну России против Украины
Президент Венгрии осудила войну России против Украины
15 мая 2022 г. 07:06
В КНДР за сутки выявили более 296 тысяч случаев незнакомой лихорадки
В КНДР за сутки выявили более 296 тысяч случаев "незнакомой лихорадки"
15 мая 2022 г. 06:47
В Британии риелторов обяжут раскрывать имена покупателей недвижимости
В Британии риелторов обяжут раскрывать имена покупателей недвижимости
15 мая 2022 г. 06:24
Устроившему стрельбу в супермаркете США грозит пожизненное заключение
Устроившему стрельбу в супермаркете США грозит пожизненное заключение
15 мая 2022 г. 05:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi