Представитель Абрамовича опроверг арест собственности бизнесмена в Португалии

Российский предприниматель Роман Абрамович не владеет собственностью в Португалии.

Российский предприниматель Роман Абрамович не владеет собственностью в Португалии.

Как передает Report, об этом ТАСС в воскресенье сообщил представитель Абрамовича.

"Господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии. Компания Millhouse Views LCC не связана с ним. Более того, мы никогда не слышали о такой компании", - уточнил представитель.

Ранее газета Publico сообщила, что власти Португалии 25 марта заморозили регистрацию права собственности на недвижимость российского бизнесмена Романа Абрамовича общей стоимостью 10 млн евро в Кинта-ду-Лагу. По ее данным, инициатором процедуры стал МИД Португалии. Продавцом недвижимости выступала компания Millhouse Views LLC.