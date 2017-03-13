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    Председатель Европейского совета вызван на допрос в Польше по делу о связях с ФСБ

    Дональд Туск вызван в прокуратуру в качестве свидетеля

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск вызван для дачи показаний в деле о сотрудничестве бывших руководителей польской Службы военной контрразведки с российской ФСБ без согласия властей страны.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве, которая занимается этим расследованием, Михал Дзеканьский.

    По его словам, Туск вызван в прокуратуру в качестве свидетеля.

    В декабре 2016 года стало известно, что прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования Службы военной контрразведки (СВК). Они обвиняются в "превышении своих полномочий путем начала сотрудничества со службой другого государства без согласия Совета министров".

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