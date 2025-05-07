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Председательствующая в ЕС Польша надеется, что 17-й пакет санкций будет принят до 1 июля

Председательствующая в ЕС Польша надеется, что 17-й пакет санкций будет принят до 1 июля Председательствующая в Евросовете Польша надеется, что 17-й пакет санкций в отношении России будет принят до 1 июля.
Другие страны
7 мая 2025 г. 12:59
Председательствующая в ЕС Польша надеется, что 17-й пакет санкций будет принят до 1 июля

Председательствующая в Евросовете Польша надеется, что 17-й пакет санкций в отношении России будет принят до 1 июля.

Как передает Report, об этом в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европейского парламента сказал министр по европейским вопросам Польши Адам Шлапка.

"Работа над следующим, 17-м пакетом санкций, только началась. Надеюсь, что она будет завершена до конца польского председательства. Наша позиция четкая и не изменилась. Украина должна быть в сильной позиции, чтобы иметь возможность договориться о выгодной сделке и защитить ее после ее заключения. Мы готовы поддержать эти усилия инструментами, которыми располагает ЕС", - сказал он.

Шлапка также привел оперативную оценку убытков и потребностей Украины, которая была опубликована Всемирным банком в феврале 2025 года. В частности, убытки, связанные с войной, оцениваются в $176 млрд, а стоимость 10-летней реконструкции - в $524 млрд.

Польское председательство в ЕС завершится 30 июня и перейдет к Дании 1 июля, которая будет председательствовать до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что 17-й пакет санкций коснется 60 лиц и организаций, 150 танкеров.

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