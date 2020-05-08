​Председательство в Совете Европы перейдёт от Грузии к Греции

Председательство в Комитете Министров Совета Европы перейдёт от Грузии к Греции 15-ого мая.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил Министр Иностранных Дел Грузии Давид Залкалиани.

"Вы знаете, что Грузия председательствует в Комитете Министров Совета Европы до 15-ого мая. Пандемия имела серьёзное влияние на наше председательство. Несмотря на то, что регулярные встречи были приостановлены, мы возобновили нашу деятельность в качестве страны-председателя. К сожалению, мы не можем провести встречу министров, как было запланировано, но она пройдёт 15-ого мая в удалённом формате", - отметил Д.Залкалиани.

Заседание министров Совета Европы будет проведено в ноябре под председательством Греции.