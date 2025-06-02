Председательство в Совете Безопасности ООН в июне перешло к Гайане

Гайана будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в июне.
Как сообщает американское бюро
Она отметила, что повестка Совета будет включать ряд важных международных вопросов, в том числе, связанные с Миссией ООН в Афганистане.
Кроме того, СБ в течение месяца также обсудит вопросы, связанные с санкциями, применяемыми против Демократической Республики Конго, и продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке.
К.Родригез добавила, что в период председательства Гайаны будут обсуждены вопросы мира и безопасности, а также одним из основных приоритетов будет содействие разрешению конфликтов во всем мире дипломатическим путем.