Председательство в Совете Безопасности ООН в июне перешло к Гайане

Гайана будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в июне.

Гайана будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в июне.

Как сообщает американское бюро Report , на брифинге, проведенном в штаб-квартире организации в Нью-Йорке по этому случаю, постпред южноамериканской страны при ООН Каролин Родригез представила рабочую программу на текущий месяц.

Она отметила, что повестка Совета будет включать ряд важных международных вопросов, в том числе, связанные с Миссией ООН в Афганистане.

Кроме того, СБ в течение месяца также обсудит вопросы, связанные с санкциями, применяемыми против Демократической Республики Конго, и продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке.

К.Родригез добавила, что в период председательства Гайаны будут обсуждены вопросы мира и безопасности, а также одним из основных приоритетов будет содействие разрешению конфликтов во всем мире дипломатическим путем.