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Председательство в Совбезе ООН перешло от Бразилии к Китаю

Председательство в Совбезе ООН перешло от Бразилии к Китаю Председательство в Совете Безопасности ООН перешло от Бразилии к Китаю.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 00:37
Председательство в Совбезе ООН перешло от Бразилии к Китаю

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло от Бразилии к Китаю.

Как сообщает американское бюро Report, постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь рассказал журналистам на брифинге о приоритетах в период председательства.

Посол отметил, что главная цель — остановить войну на Ближнем Востоке и обеспечить возобновление режима прекращения огня в секторе Газа.

"Конфликт между Израилем и Палестиной станет основной повесткой дня СБ ООН. Наша единственная цель - достичь мира в регионе, обеспечивая совместную деятельность. Наряду с этим на повестке дня будут стоять вопросы, связанные с Ливией и Афганистаном. Совет также обязательно будет следить за ситуацией в Украине", - уточнил Чжан Цзюнь.

Дипломат добавил, что в центре внимание будет находиться, в том числе вопрос о мандате миротворческих миссий ООН: "Мы сталкиваемся с некоторыми проблемами, связанными с мандатом миротворческих миссий ООН. Операции миссий в Южной Африке должны быть прекращены".

Посол также затронул отношения между США и Китаем, отметив наращивание совместных усилий по возвращению взаимодействия между двумя странами в правильное русло.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT TŞ-yə rəhbərlik Braziliyadan Çinə keçib

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