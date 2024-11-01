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Председательство в Совбезе ООН перешло к Великобритании

Председательство в Совбезе ООН перешло к Великобритании Председательство в Совете Безопасности ООН перешло от Швейцарии к Великобритании.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 23:41
Председательство в Совбезе ООН перешло к Великобритании

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло от Швейцарии к Великобритании.

Как сообщает американское бюро Report, на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке британский постпред Барбара Вудворд представила журналистам программу СБ на предстоящий месяц.

Дипломат заявила, что в повестку войдет вопрос продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, Великобритания приложит усилия для оказания ООН эффективной гуманитарной помощи Газе.

"Великобритания поддерживает новое правительство Палестины и надеется на наращивание усилий по прекращению огня", - отметила Б.Вудворт.

Она также отметила, что на повестке дня Совбеза также будут война в Украине, конфликты в Афганистане, Судане и Ливии.

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