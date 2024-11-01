Председательство в Совбезе ООН перешло к Великобритании

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло от Швейцарии к Великобритании.

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло от Швейцарии к Великобритании.

Как сообщает американское бюро Report , на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке британский постпред Барбара Вудворд представила журналистам программу СБ на предстоящий месяц.

Дипломат заявила, что в повестку войдет вопрос продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, Великобритания приложит усилия для оказания ООН эффективной гуманитарной помощи Газе.

"Великобритания поддерживает новое правительство Палестины и надеется на наращивание усилий по прекращению огня", - отметила Б.Вудворт.

Она также отметила, что на повестке дня Совбеза также будут война в Украине, конфликты в Афганистане, Судане и Ливии.