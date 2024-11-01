Председательство в Совбезе ООН перешло к Великобритании

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло от Швейцарии к Великобритании.
Как сообщает американское бюро
Дипломат заявила, что в повестку войдет вопрос продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, Великобритания приложит усилия для оказания ООН эффективной гуманитарной помощи Газе.
"Великобритания поддерживает новое правительство Палестины и надеется на наращивание усилий по прекращению огня", - отметила Б.Вудворт.
Она также отметила, что на повестке дня Совбеза также будут война в Украине, конфликты в Афганистане, Судане и Ливии.