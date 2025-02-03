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Председательство в Совбезе ООН перешло к Китаю

Председательство в Совбезе ООН перешло к Китаю Китай будет председательствовать в Совете безопасности ООН в феврале.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 22:51
Председательство в Совбезе ООН перешло к Китаю

Китай будет председательствовать в Совете безопасности ООН в феврале.

Как сообщает американское бюро Report, в связи с этим постоянный представитель КНР при ООН Фу Конг провел пресс-конференцию в штаб-квартире всемирной организации, где представил программу на предстоящий месяц.

Китайский постпред анонсировал открытое заседание высокого уровня с участием главы МИД Китай Вана И. На заседании, по словам дипломата, будут обсуждаться вопросы внедрения многосторонности, реформы глобального управления и его совершенствования. Представитель КНР подчеркнул, что это заседание важно для подтверждения приверженности его страны принципу многосторонности.

"Мы все знаем, что в этом году отмечается 80-летие учреждения ООН. Если 80-летняя история организации чему-то нас научила, так это тому, что международный мир и стабильность являются лучшей гарантией многосторонности. В современную эпоху важно подтвердить приверженность стран мирному разрешению конфликтов на основе Устава ООН и международного права. Мы должны укрепить роль Совета безопасности и еще раз подчеркнуть приверженность стран-членов многосторонности и роли ООН в глобальных процессах", - указал Фу Конг.

Он добавил, что в феврале состоится заседание, посвященное третьей годовщине российско-украинской войны, на котором будет обсуждаться возможность мирного процесса между сторонами. Кроме того, на повестке дня будут продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и шаги, которые необходимо предпринять для достижения устойчивого мира в регионе.

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