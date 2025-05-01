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Председательство в Совбезе ООН перешло к Греции

Председательство в Совбезе ООН перешло к Греции Председательство в Совете Безопасности ООН в мае перешло к Греции.
Другие страны
1 мая 2025 г. 22:28
Председательство в Совбезе ООН перешло к Греции

Председательство в Совете Безопасности ООН в мае перешло к Греции.

Как сообщает корреспондент американского бюро Report, постпред страны при ООН Евангелос Секерис на брифинге в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке представил повестку на текущий месяц.

По его словам, в мае Греция инициирует два основных мероприятия высокого уровня.

"Открытые дебаты на тему "Укрепление морской безопасности через международное сотрудничество для глобальной стабильности" будут проведены 20 мая. Председательствовать на обсуждениях будет премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, а Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выступит в качестве основного докладчика.

Второе основное мероприятие состоится 22 мая и будет посвящено ежегодным дебатам о защите гражданских лиц во время вооруженных конфликтов. Греция организует это мероприятие на уровне министров. Председательствовать на дебатах будет министр иностранных дел Греции Йоргос Еропетритис", - указал постпред.

Он добавил, что повестка Совбеза ООН на май также включает такие актуальные вопросы, как ситуация в Ливане, Боснии и Герцеговине, Сирии, Йемене и Ливии. В то же время на 28 мая запланированы дебаты по ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, 27 мая состоится голосование по избранию нового судьи в Международный суд. В конце месяца также предусмотрены обсуждения в связи с продлением санкций в отношении Южного Судана и консультации по Северной Корее.

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