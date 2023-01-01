Председательство в ОДКБ переходит к Беларуси

Белоруссия будет в 2023 году председательствовать в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Белоруссия будет в 2023 году председательствовать в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая на заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в ноябре прошлого года, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести белорусское председательство под девизом "Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности".

Первой целью белорусского председательства в ОДКБ на 2023 год Лукашенко назвал урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности организации. Он пояснил тогда, что Белоруссия в ОДКБ будет предпринимать "все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также на повышение уровня взаимного доверия через совместные действия членов ОДКБ".

При этом Лукашенко высказывался за необходимость применения антикризисных механизмов, не предполагающих задействования сил и средств системы коллективной безопасности, то есть в первую очередь пытаться решать конфликты с помощью так называемой мягкой силы - консультаций, мониторинга и наблюдения на местах.

Кроме того, белорусский лидер заявлял, что в период председательства в ОДКБ Минск инициирует проведение ряда мероприятий с участием профильных ведомств "с возможным приглашением представителей других стран и специализированных организаций".

Как подчеркивал позже председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, республика в числе приоритетов председательства в ОДКБ видит организацию глобального диалога по безопасности и налаживание контактов со странами, приверженными делу мира.

Говоря о достижении основной цели - недопущении дестабилизации и урегулировании кризисных ситуаций - Андрейченко называл несколько путей, в том числе оптимизацию взаимодействия между странами внутри ОДКБ, решение вопросов обеспечения цифровой безопасности, в том числе посредством разработки собственных систем защиты данных, противодействие информационно-психологическим операциям, борьбу с наркотрафиком и решение проблем биобезопасности.

Отметим, что новым генеральным секретарем с 1 января станет известный казахстанский государственный деятель Имангали Тасмагамбетов. Эту должность он будет занимать три года. Решение о назначении 66-летнего Тасмагамбетова, который считается одним из политических тяжеловесов в Казахстане, в рамках плановой ротации приняли 23 ноября в Ереване участники Совета коллективной безопасности ОДКБ.