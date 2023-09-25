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Председатели парламентов Грузии и Румынии подписали декларацию о сотрудничестве

Председатели парламентов Грузии и Румынии подписали декларацию о сотрудничестве Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель сената Румынии Николае Чукэ подписали совместную декларацию, направленную на содействие диалогу и обмену опытом между парламентом Грузии и сенатом Румынии в сферах, представляющих взаимный инт
Другие страны
25 сентября 2023 г. 18:33
Председатели парламентов Грузии и Румынии подписали декларацию о сотрудничестве

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель сената Румынии Николае Чукэ подписали совместную декларацию, направленную на содействие диалогу и обмену опытом между парламентом Грузии и сенатом Румынии в сферах, представляющих взаимный интерес.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

"Декларация предусматривает углубление парламентского сотрудничества по ряду направлений, включая осуществление регулярных двусторонних визитов, активизацию связей между группами дружбы и отраслевыми комитетами, предложение программ повышения квалификации сотрудников парламентов", - говорится в сообщении пресс-службы парламента Грузии.

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