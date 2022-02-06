Председателем Африканского союза стал президент Сенегала

Председателем Африканского союза (АС) сроком на один год в субботу стал президент Сенегала Маки Саль.

Председателем Африканского союза (АС) сроком на один год в субботу стал президент Сенегала Маки Саль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба панафриканской организации.

Саль на посту председателя АС сменил президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди. Символическая церемония состоялась в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где открылся 35-й саммит АС, в присутствии глав государства и правительств стран-членов Афросоюза.

АС также обнародовал в субботу почти полный состав руководящего органа Ассамблеи глав государств и правительств Афросоюза на 2022 год. Пост председателя АС закреплен за Сенегалом, второго вице-председателя АС - за Ливией, третьего - за Анголой. Докладчиком будет ДРК. Вопрос о том, какой стране достанется кресло первого вице-председателя Афросоюза, еще обсуждается.

Чисекеди пожелал Салю успешного председательства и поблагодарил глав государств-членов АС за их поддержку в течение срока его полномочий, на который пришелся санитарный кризис, вызванный пандемией коронавируса.