Председатель WMA призвал AstraZeneca прекратить экспорт вакцины из ЕС

При этом глава WMA призвал Евросоюз "жестко" отреагировать на ситуацию с нарушением графика поставок

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери подверг резкой критике британо-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca за ее подход к распределению доз вакцины от коронавируса между странами и призвал запретить поставки препарата, произведенного на предприятиях в ЕС, за пределы сообщества. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"AstraZeneca ведет себя недобросовестно", - отметил Монтгомери. "Не может быть, чтобы компания в точности выполняла свои обязательства по поставкам в Великобританию, а обеспечивала только частью обещанных доз вакцины страны ЕС", - добавил он.

При этом глава WMA призвал Евросоюз "жестко" отреагировать на ситуацию с нарушением графика поставок. "Если вакцина производится на территории континентальной Европы, компании должно быть запрещено отправлять ее за пределы ЕС", - подчеркнул Монтгомери. Вместе с тем он выступил за общеевропейский подход к распределению препаратов от коронавируса, заметив, что особое внимание следует уделить обеспечению вакцинами бедные страны ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявила, что ЕК требует от AstraZeneca выполнить свои обязательства по поставкам вакцины в Евросоюз при соблюдении прозрачности. На прошлой неделе компания сообщила ЕК, что вместо обещанных 80 млн доз вакцины в первом квартале сможет поставить лишь 31 млн доз из-за проблем с производством. В странах ЕС это вызвало возмущение, поскольку планы по вакцинации оказались на грани срыва. Кроме того, глава ЕК указала, что ЕС инвестировал многомиллиардные суммы в фармацевтические компании для расширения их возможностей по производству вакцин.

В настоящее время в Евросоюзе разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины американской компании Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС, а также упреждающим объявлением компании AstraZeneca, сертификация препарата которой ожидается на этой неделе, что ее поставки вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года будут сокращены на 60%. Еврокомиссия потребовала от компании объяснений, а также объявила о намерении поставить под контроль любые поставки вакцины, произведенной на предприятиях в ЕС, за пределы сообщества.