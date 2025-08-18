Стефанчук: НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины

Председатель Верховной Рады: Членство в НАТО для Украины является вопросом внутреннего вызова

НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины, в этой связи Верховная Рада продолжит реализовывать стратегию государства по членству в Альянсе.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на презентации программы действий нового правительства Украины.

Стефанчук отметил, парламент ожидает от правительства системной программы действий, а парламент и правительство вместе будут нести ответственность.

"Украина имеет свой определенный путь и Украина нуждается в гарантиях безопасности. И лучшая гарантия безопасности – это НАТО. Украинский парламент принял большое количество законодательных актов и мы готовы дальше двигаться по этому пути, потому что для нас вопрос совместимости с НАТО, с Альянсом, является вопросом внутреннего вызова", - сказал он.

По его словам, Верховная Рада и дальше будет воплощать стратегию в направлении будущего членства в НАТО.