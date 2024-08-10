О нас

Председатель Верховного суда Бангладеш решил подать в отставку

Председатель Верховного суда Бангладеш решил подать в отставку Председатель Верховного суда Бангладеш Обайдул Хассан решил подать в отставку.
Другие страны
10 августа 2024 г. 12:41
Председатель Верховного суда Бангладеш решил подать в отставку

Председатель Верховного суда Бангладеш Обайдул Хассан решил подать в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил журналистам.

Соответствующее решение Хассан принял на фоне студенческих протестов. Их лидеры выдвинули ему и другим судьям ультиматум с требованием уйти в отставку до 13:00. В противном случае они пригрозили осадить их дома.

Председатель подтвердил журналистам, что уходит со своего поста, учитывая безопасность судей Верховного суда, Высокого суда и нижестоящих судов по всей стране в условиях складывающейся ситуации.

"Существуют еще некоторые формальности. Выполнив их, я отправлю свое заявление об отставке президенту к вечеру", - цитирует слова судьи газета The Business Standard.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi