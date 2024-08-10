Председатель Верховного суда Бангладеш решил подать в отставку

Председатель Верховного суда Бангладеш Обайдул Хассан решил подать в отставку.

Председатель Верховного суда Бангладеш Обайдул Хассан решил подать в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил журналистам.

Соответствующее решение Хассан принял на фоне студенческих протестов. Их лидеры выдвинули ему и другим судьям ультиматум с требованием уйти в отставку до 13:00. В противном случае они пригрозили осадить их дома.

Председатель подтвердил журналистам, что уходит со своего поста, учитывая безопасность судей Верховного суда, Высокого суда и нижестоящих судов по всей стране в условиях складывающейся ситуации.

"Существуют еще некоторые формальности. Выполнив их, я отправлю свое заявление об отставке президенту к вечеру", - цитирует слова судьи газета The Business Standard.