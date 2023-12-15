Председатель Союза Каледонии направил открытое письмо президенту Франции: Вам не удастся нас уничтожить

Председатель Союза Каледонии Даниэль Гоа направил открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону и французским министрам.

Председатель Союза Каледонии Даниэль Гоа направил открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону и французским министрам.

Как сообщает Report, в письме, состоящем из 10 страниц, отмечается, что Франция господствует в Новой Каледонии с 1853 года.

"Для вас демократия - это избирательное право, а для нас демократия - это уважение традиционных племенных ценностей. Франция не является для нас страной, с которой следует брать пример. Ваша политика рассчитана на наше уничтожение. Но вам не удастся нас уничтожить. Придет время, и мы дадим вам отпор.

Вы насильно пытаетесь изменить наше общество. Ваша колонизация осуществлялась путем убийств, предательств, грабежей, воровства, неуважения, переселения нашего населения, лишения нас свободы, насильственного изгнания и принесенных вами болезней, которые губят нас", - говорится в письме.

Председатель Союза отмечает, что Франция разграбила природные ресурсы Каледонии и продала их.

В конце письма Даниэль Гоа выдвинул перед Францией ряд требований: "Верните нам наше достоинство. Потому что это требование прав человека, которым вы гордитесь. Верните нам нашу свободу. Потому что это требование человечности. Деколонизируйте нас. Потому что это восстановление исторической справедливости".