Председатель совета директоров Toshiba подаст в отставку из-за огромных убытков

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Председатель совета директоров японской корпорации Toshiba Сигэнори Сига намерен подать в отставку в связи с прогнозируемыми убытками, вызванными проблемами в области строительства атомных электростанций в США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Kyodo, официальное объявление на этот счет может быть сделано 14 февраля, когда корпорация опубликует финансовые показатели за период с апреля по декабрь 2016 года. Вместе с Сигой в отставку может уйти и председатель совета директоров Westinghouse Electric, являющейся дочерней компанией Toshiba, Дэнни Родэрик.

По итогам текущего финансового года, который завершится в марте, Toshiba прогнозирует убытки в размере 700 млрд иен (6,1 млрд долларов США). Чтобы компенсировать потери, в компании приняли решение продать свой бизнес по производству микрочипов и запоминающих устройств. Корпорация также намерена запросить финансовую поддержку и у принадлежащего государству Банка развития Японии.

Проблемы у Toshiba начались еще в марте 2011 года в связи с отказом от строительства новых атомных объектов в самой Японии и снижением количества заказов за рубежом.