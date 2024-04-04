Председатель СБ ООН запустила процесс рассмотрения заявки Палестины о ее принятии в организацию

Мальта, председательствующая в Совете Безопасности (СБ) ООН в апреле, начала процесс рассмотрения заявки Палестины по принятию во всемирную организацию.

Мальта, председательствующая в Совете Безопасности (СБ) ООН в апреле, начала процесс рассмотрения заявки Палестины по принятию во всемирную организацию.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, выразив надежду, что страна станет постоянным членом всемирной организации уже в 2024 году.

"Она, я полагаю, уже запустила этот процесс, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста. - Для нас имеет большое значение быть принятыми в качестве 194-й страны - члена ООН надеюсь, это произойдет уже в этом году".

Мансур отметил, что желание Палестины стать постоянным членом ООН поддерживает большинство стран всемирной организации, в частности, заявку палестинского государства поддержали Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и группа арабских государств в ООН. Дипломат отметил, что к своей заявке Палестина приложила список из более чем 140 стран, которые уже признали Палестину в качестве государства.

В конце февраля Мансур сообщил, что Палестина при поддержке арабских стран намерена обратиться в СБ ООН для запуска процесса принятия страны в качестве постоянного члена всемирной организации.

Сейчас у Палестины в ООН есть постоянный наблюдатель. Страны с подобным статусом могут посещать большинство заседаний и имеют доступ почти ко всей соответствующей документации, однако не имеют права голоса. Помимо Палестины, в статусе постоянного наблюдателя при ООН находится только Святой престол (Ватикан).

Процесс приема страны в члены ООН, как указывается на сайте всемирной организации, производится решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Для получения рекомендации СБ за заявку страны должны проголосовать 9 из 15 членов Совбеза при условии, что никто из постоянных членов органа (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосовал против. После этого вопрос выносится на рассмотрение Генассамблеи ООН, где заявка на вступление страны должна набрать две трети голосов.