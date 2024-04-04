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Председатель СБ ООН запустила процесс рассмотрения заявки Палестины о ее принятии в организацию

Председатель СБ ООН запустила процесс рассмотрения заявки Палестины о ее принятии в организацию Мальта, председательствующая в Совете Безопасности (СБ) ООН в апреле, начала процесс рассмотрения заявки Палестины по принятию во всемирную организацию.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 02:07
Председатель СБ ООН запустила процесс рассмотрения заявки Палестины о ее принятии в организацию

Мальта, председательствующая в Совете Безопасности (СБ) ООН в апреле, начала процесс рассмотрения заявки Палестины по принятию во всемирную организацию.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, выразив надежду, что страна станет постоянным членом всемирной организации уже в 2024 году.

"Она, я полагаю, уже запустила этот процесс, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста. - Для нас имеет большое значение быть принятыми в качестве 194-й страны - члена ООН надеюсь, это произойдет уже в этом году".

Мансур отметил, что желание Палестины стать постоянным членом ООН поддерживает большинство стран всемирной организации, в частности, заявку палестинского государства поддержали Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и группа арабских государств в ООН. Дипломат отметил, что к своей заявке Палестина приложила список из более чем 140 стран, которые уже признали Палестину в качестве государства.

В конце февраля Мансур сообщил, что Палестина при поддержке арабских стран намерена обратиться в СБ ООН для запуска процесса принятия страны в качестве постоянного члена всемирной организации.

Сейчас у Палестины в ООН есть постоянный наблюдатель. Страны с подобным статусом могут посещать большинство заседаний и имеют доступ почти ко всей соответствующей документации, однако не имеют права голоса. Помимо Палестины, в статусе постоянного наблюдателя при ООН находится только Святой престол (Ватикан).

Процесс приема страны в члены ООН, как указывается на сайте всемирной организации, производится решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Для получения рекомендации СБ за заявку страны должны проголосовать 9 из 15 членов Совбеза при условии, что никто из постоянных членов органа (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосовал против. После этого вопрос выносится на рассмотрение Генассамблеи ООН, где заявка на вступление страны должна набрать две трети голосов.

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